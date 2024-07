Marco Verde ilusionado con dar la campanada en los Juegos Olímpicos de París 2024

El boxeo es la segunda disciplina que más gloria le ha dado a México en Juegos Olímpicos, con 13 medallas. En París 2024, Marco Verde será uno de los dos pugilistas tricolores que intentarán dar la campanada y subir al podio, pero manteniéndose con bajo perfil.

“Me gusta que no me conozcan. Me gusta que los rivales me vean y digan ‘no importa, es de México’, y dar esa sorpresa en el ring. Con mi entrenamiento, tengo fe en lograr buenos resultados”, expresó el Green, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Marco señaló que esa estrategia la utilizó en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos 2023. En ambos certámenes, obtuvo la medalla de oro, por lo que quiere mantenerse en esa línea de triunfo, aunque acepta que en los Olímpicos la dificultad aumentará.

“Sabemos que tenemos 14 rivales confirmados y los hemos visto, estudiado. En París 2024, va a estar muy dura la competencia, pero tenemos fe de que se puede ganar. Con mi entrenamiento, he dado la sorpresa muchas veces, y eso siempre me ha gustado, dar la sorpresa... Para eso entreno”, indicó el originario de Mazatlán.

El pugilista de 22 años entiende que —al ser de Sinaloa— carga con cierta responsabilidad, porque es un estado donde surgieron figuras del boxeo profesional como Jorge Travieso Arce, Humberto Zorrita Soto y el propio Julio César Chávez; sin embargo, prefiere no enfocarse en ese señalamiento.

“Por supuesto que las presiones aumentan. Me han dicho ‘tienes que ganar una medalla en Juegos Olímpicos’, pero yo les digo que voy a dar el máximo y ya... Que pase lo que tenga que pasar”, subrayó el pugilista.

