Marcelo Bielsa elogia a Rodrigo Aguirre y al América: "Lograr la titularidad en un equipo tan importante como ese no es sencillo"

La noche que vivió Rodrigo Aguirre este viernes nunca la olvidará. Por ser su debut con la selección absoluta de Uruguay, pero además por meter gol en el triunfo agónico sobre Colombia (3-2) y por si fuera poco, por los halagos que recibió del entrenador Marcelo Bielsa al final del partido.

El delantero del América, que debutó a sus 30 años con la mayor celeste, se emocionó hasta las lágrimas en el festejo de su gol ante los cafeteros y en conferencia de prensa, el 'Loco' valoró su presente con las Águilas, a quienes también elogió.

Lee también Rodrigo Aguirre, atacante del América anota con la Selección de Uruguay ante Colombia

"Hace bastante tiempo que vengo siguiendo las actuaciones de Aguirre, logró la titularidad en el América y eso no es sencillo, compartía el ataque con el 9 de la Selección de México y eso yo lo vinculé con acercarlo a Darwin. Los últimos dos tres meses en el América logró la titularidad y en un equipo tan importante como ese no es sencillo y me pareció que encajaba con nuestras necesidades" declaró Bielsa en conferencia de prensa.

En este torneo Apertura 2024, el 'Búfalo' jugó 11 partidos como azulcrema, seis de los cuales empezó como titular y aportó cinco goles a la causa americanista. Después de su paso gris por el Monterrey, Aguirre vive uno de sus mejores momentos en el futbol mexicano, lo que le bastó para ser convocado con su selección en las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026.

Lee también Los divertidos MEMES de la derrota la Selección Mexicana ante Honduras