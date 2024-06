Luis García asegura que se protege mucho a Santiago Giménez en el Tricolor

La Selección Mexicana de Jaime Lozano se encuentra a unas horas de debutar en la Copa América 2024, torneo que podría ser fundamental para varios elementos con miras a la Copa del Mundo del 2026.

Uno de ellos sin duda es Santiago Giménez, atacante todavía del Feyenoord de Países Bajos, que ante la ausencia de Henry Martín podrá tener minutos como titular.

Situación que no es de todo buena para el exjugador Luis García, quien consideró un error no llamar al delantero del América para generar competencia interna.

Lee también José Ramón Fernández se sincera y explica el surgimiento de su odio al América

“Creo que el peor error y lo peor que le pudo haber pasado a Santiago Giménez es que Henry Martín no estuviera, el que no tenga una competencia interna al que más le jode la vida es a Santiago Giménez porque tú estás esperando que Giménez juegue todos los minutos y que marque cuatro goles por partido y eso no va a pasar, eso lo hizo Hugo Sánchez en su momento y nadie más".

En ese sentido, el hoy comentarista siguió y reiteró que en la plantilla actual no existe un jugador que pueda inquiertar al exjugador de Cruz Azul.

Lee también Luis Almada, técnico del Pachuca Sub 23, pide a clubes de la Liga MX creer en los jóvenes

"Me parece que en esta búsqueda de proteger a Santiago Giménez o que tome un sitio titular, se han equivocado como tal, con todo respeto para Memo Martinez que metió un muy buen gol ante Brasil sin lugar a dudas, es evidente que Memo Martinez no es tanta competencia para Santiago".

Por último, García habló del partido inicial del Tricolor en la competencia ante Jamaica, mismo que será vital para el objetivo de la Selección Mexicana.

En torneos cortos el primer partido es medular. México es mejor que Jamaica, la historia así lo define y los enfrentamientos más cercanos también aunque es cierto que antes se les ganaba con mayor facilidad, el juego va a ser denso y va a ser jorobado, pero creo que al final de cuentas México va a terminar ganando ese partido algo que es medular, no quiero ni pensar que México va a perder el partido, yo creo que México lo va a ganar”, finalizó.