Luis Fernando Tena está dolido con el futbol mexicano

Luis Fernando Tena ha hecho historia con el futbol de Guatemala al subir al equipo chapín a la División A de la Concacaf y clasificar a la Copa Oro.

Pero en México está olvidado, a pesar de ser el técnico que ha ganado el máximo logro del futbol mexicano (la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012), el 'Flaco' no es tomado en cuenta, ni por la FMF ni por los clubes, tanto así que tuvo que buscar trabajo fuera del país.

Eso tiene dolido a Luis Fernando Tena, que no entiende por qué Diego Cocca fue elegido como técnico nacional, cuando había gente con más galardones.

En entrevista a W Deportes, Luis Fernando Tena acepta que está dolido por como lo han tratado: “Sí, estoy dolido con lo que ha pasado. Me quedé con las ganas de estar en la Selección Mayor”, menciona el extécnico de equipos como Cruz Azul y América.

Acepta que dirigir al Tricolor, era o es una de sus metas: “Sí, me quedé con las ganas y la frustración de dirigir a la Selección Mayor. Me dieron un juego después de dirigir a la Olímpica, cuando se fue el Chepo (José Manuel de la Torre) y yo me quería ir con él. Voy a Estados Unidos y perdemos 2-0 y después de eso sabía que no tenía cabida ahí”.

Y así a la distancia no ve con buenos ojos que Diego Cocca esté al frente de la Selección Mexicana: “No tengo nada contra él, pero creo que hay gente con más méritos como (Víctor) Vucetich, (Nacho) Ambriz, el Tuca (Ricardo Ferretti), que es mexicano, Miguel Herrera. No tendríamos por qué buscar fuera”.

Los últimos tres técnicos de la Selección, han venido de fuera: “(Juan Carlos) Osorio y (Gerardo) Martino son buenos técnicos, pero sus equipos no jugaron mejor que el de Miguel Herrera en el Mundial de Brasil (2014). No voy a hablar mal de los extranjeros, yo soy uno dirigiendo en Guatemala, pero desde hace tiempo que México ha demostrado que tiene gran potencia de entrenadores”.

Luis Fernando Tena no está urgido en volver a México, está muy contento por cómo lo han tratado en Guatemala y por lo que ha conseguido: “Nos va exigir mucho más el estar en la Liga A. Venimos desde la tercera División. Fue una muy buena fiesta la que tuvimos ayer, con estadio lleno ganamos 4-0 y ascendimos”.

Dice estar feliz en Guatemala: “No tengo queja. Hay jugadores con mucho entusiasmo de sobresalir, hay directivos serios. Si falta infraestructura, muchas cosas a las que estamos acostumbrados, pero estamos con lo necesario para hacer un buen trabajo”.