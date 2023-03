Nacho Ambriz rechaza a Diego Cocca como DT de México: “No me gusta”

Ignacio Ambriz, actual técnico del Toluca, fue una de las opciones de la Federación Mexicana de Futbol para llegar al banquillo del ‘Tricolor’, al final el puesto fue otorgado al argentino Diego Cocca y el estratega mexicano no ocultó su rechazo a dicha situación.

“¿Qué quieres que te comente, que no me gusta? No me gusta, llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede”, dijo Ambriz en ESPN.

Ambriz piensa que estaba listo para dirigir a la Selección Mexicana.

“Me siento preparado para recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí dijeron hasta morenito (prensa) porque soy mexicano conozco las entrañas de Selección desde infantiles”, añadió ‘Nacho’.

De igual forma el técnico mexicano manifestó su molestia por la forma en la que los últimos años se ha manejado la Selección Mexicana, ya que se le brinda más confianza a los técnicos extranjeros

“Me faltó presentar el pasaporte español”, comentó Ambriz.

Diego Cocca fue presentado como DT de México

El estratega de los Diablos comentó que tuvo conversación con la FMF para ser el técnico del ‘Tricolor’, aunque no brindó detalles. Agregó que desde su perspectiva ser el técnico de México es un puesto de suma importancia y por ello, hay un alto grado de responsabilidad.

“Hablaron conmigo, para mí después del presidente es la silla más importante, estás representando a tu país”, comentó en la mesa de debate.

