Lolo Faravelli emocionado por su primer Clásico Joven: “Es de los partidos más esperados del año”

Lorenzo Faravelli vivirá su primera experiencia de enfrentar al América, el odiado rival para los celeste. Un equipo que le ha hecho la vida de cuadritos a los azules en los últimos años.

Para “Lolo”, este tipo de compromisos lo motivan para dar un extra dentro de la cancha, ya que son partidos que todos los futbolistas sueñan con jugar desde pequeños.

“Es uno de los partidos más atractivos del año, para la afición, del futbol mexicano en general. Nosotros los futbolistas, somos niños, queremos ser futbolistas para (vivir) este tipo de partidos. Lo vivo con mucha ilusión, esperando que llegue mañana. Las horas previas son de tensión y esperando que el resultado sea positivo, que el partido de mañana sea una muestra de donde queremos llegar y estar. Es una linda posibilidad (de mostrar) lo que estamos construyendo”, indicó en conferencia de prensa.

El mediocampista argentino aseguró que sus compañeros de equipo, ya le comentaron la importancia y significado que tiene el enfrentar a los azulcremas, por lo que perder en el Azteca no está dentro de sus planes.

“En momentos de concentraciones se dan esas charlas y nos han comentado la importancia del partido. No deja de ser tres puntos , tenemos hinchas que es especial y nosotros nos debemos a ellos, tenemos que jugar con ese plus, eso hace que uno sienta sus ganas de ganar y los representamos, obviamente que todo va por ahí si hay algo que nos ha hecho sentir, ojalá que mañana le demos una alegría que no me ha tocado mucho tiempo acá".

Y agregó: “Estos momentos, previo al partido o posterior, procuro no irme con la cabeza para detrás o delante, mañana el partido, obvio, entiendo la importancia pero es totalmente grupal, lo pienso en función de eso, es una oportunidad de mejorar nuestro juego, el fútbol no tiene hoy ni mañana, entonces tendremos que disfrutar y llegar con la cabeza limpia"

Finalmente, “Lolo” Faravelli reconoce que la adaptación de los nuevos jugadores, la unión y el trabajo en equipo, han hecho que este club esté en los primeros puestos.

“Para lo que hemos llegado representa una linda oportunidad. En lo personal es que hemos tenido un partido el miércoles y hace que la semana sea cortita. El tiempo de pensar en el clásico ha sido ayer y hoy y ayer para recuperar”, sentenció el jugador de Cruz Azul.