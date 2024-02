Charly Rodríguez sobre el Clásico Joven: En estos partidos no hay ningún favorito

Dos caras distintas se están viviendo en Cruz Azul y América. Mientras Las Águilas vienen en caída libre, los celestes vienen con una inercia ganadora y que muy difícil alguien los va a detener. A pesar de llevar seis triunfos al hilo, Charly Rodriguez pone los pies en la tierra y asegura que no hay un favorito.

Para el mediocampista cementero, el partido contra América se vive con otra intensidad, con otra emoción. Para este tipo de partidos, reconoce que no importa como llegues al Clásico Joven, las estadísticas no cuentan.

"Me ha tocado jugar acá en Cruz Azul y Monterrey clásicos, en estos partidos no hay ningún favorito por bien que vaya un equipo en estos das un plus, un extra y no importa que tan bien vayas, queremos seguir creciendo como equipo, lo que queremos y esperemos el resultado nos acompañe".

🎙️Charly Rodríguez habla de la importancia que tiene ganarle al América: “La gente y nosotros estamos ilusionados por lo que hemos mostrado dentro y fuera de la cancha. Queremos conseguir esa victoria.” pic.twitter.com/0lAGVpSPmk — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 23, 2024

El famoso 7-0, el 3-1 y el 2-3, quedaron en el olvido. Para el ex de Rayados, fueron circunstancias diferentes, momentos complicados. Desde que llegó hace dos años, no le ha podido ganar al America y el partido de esta jornada 8 del Clausura 2024, será el momento indicado.

"Yo creo son distintos tiempos, hemos demostrado que este Cruz Azul quiere lograr cosas como dice Lolo que se centre en el presente, que tiene la humildad de reconocer momentos buenos y malos, una unión y eso es lo que hasta ahora ha hecho tener buen presente, el grupo va a salir con esa hambre de querer salir y hacer mejor las cosas esperemos el resultados nos acompañe".

Y añadió: “Con la misma mentalidad que lo hemos afrontado desde el incio de temporada, el plantel tiene ganas y esa misión de trascender, hacer cosas importantes. De esa manera estamos trabajando cada fin de semana, cada partido en busca de la victoria”.

Por último, el camiseta 19 de Cruz Azul, manifestó que fue una semana diferente, ya que no pudieron disfrutar como en ediciones anteriores, varios días de previa. Y agradeció a la afición que los apoye en todo momento.

#VIDEO 📹 | Charly Rodríguez olvida el 7-0 y asegura que son tiempos diferentes: “Este Cruz Azul quiere mostrar cosas distintas… Y salir con el hambre de seguir haciendo bien las cosas ” 🚂 🔥 pic.twitter.com/HXNGt3qcZR — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 23, 2024

"Creo que el partido a mitad de semana te corta un poco lo que se puede sentir en semana de Clásico, una vez terminando vs León piensas en tu próximo rival, felices que la gente nos acompañe acá, felices que la hinchada se sienta con esta importancia del equipo, queremos triunfar y que se sientan identificados, estamos con mucha ilusión y esperamos que sea una gran noche para Cruz Azul", aseveró en conferencia de prensa.

