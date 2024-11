Liga MX: Paulinho confiesa que salir campeón con el Toluca haría perfecto su título de goleo

Toluca.— Tras conquistar el título de goleo en su primer torneo con los Diablos Rojos, Paulinho aclaró que su objetivo primordial al llegar a México siempre ha sido levantar la copa de campeón más de una ocasión.

Conquistar el título de goleo individual en su primer torneo con el Toluca es “increíble”, pero lo que lo haría perfecto sería ganar campeonatos de Liga.

Con 13 anotaciones, el delantero portugués reconoció que esperaba cosas buenas en México, pero “no que fueran tan buenas. Lo que se platica del futbol de acá es que los equipos intentan jugar siempre. Nuestro estadio está siempre lleno, eso es increíble, y los jugadores tienen mucha calidad. Nosotros [en Portugal] sabemos de la calidad del jugador mexicano, pero tiene más de lo que nosotros sabemos”.

Paulinho llegó a México el 24 de junio, y ser campeón de goleo no estaba en sus planes. “Desde el primer día que hablé con Renato [Paiva, entrenador de los Diablos], el objetivo es ser campeón. Que Toluca sea campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, pero salir campeón de goleo y no con el Toluca no lo festejaría, porque no es nada”.

“Me quedo muy contento por ser campeón de goleo, pero si se sale campeón con Toluca, sería perfecto”, subrayó.

Paulinho marcó tres anotaciones con la cabeza, cuatro con el pie derecho y seis con el izquierdo, lo que habla de su gran capacidad para definir. Y entre los tantos que le han dado el título de goleador más productivo en el Apertura 2024, ¿cuál fue el más especial?

“Hay goles... Como con Puebla, el último con Pumas, pero también ese último en casa, el otro con León. El equipo estaba trabajando muchísimo en búsqueda del gol y marcar a los 89 minutos es una sensación muy buena. Son tipos de goles diferentes, pero cada uno con su historia. Tal vez elegiría el último con Puebla, que se quede ahí, arriba”, dijo.

Sobre la clave que lo llevó a proclamarse campeón de goleo, Paulinho dijo que —además de la preparación— “también es importante que los compañeros tengan calidad, y aquí hay muchísima”.