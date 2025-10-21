Larcamón y Paradela se reencuentran con Necaxa

La victoria sobre el América fue —para algunos— una sorpresa, pero para Nicolás Larcamón y el Cruz Azul fue fruto de su gran torneo, pese a la lluvia de críticas hacia el técnico argentino.

Tras ese importante y vibrante 2-1 sobre las Águilas, La Máquina enfrenta hoy por la noche al Necaxa, en la Jornada 14. Los Rayos viven una realidad distinta a la del torneo pasado, cuando Larcamón los colocó como el equipo revelación.

De hecho, la continuidad de Fernando Gago en el banquillo hidrocálido sigue en el aire.

Además del reencuentro del estratega celeste con varios de sus exjugadores, José Paradela también vivirá un emotivo momento al enfrentar por primera vez al club que lo trajo a México, y donde se encargó de maravillar a la Liga MX, junto a Agustín Palavecino.

En sus más recientes cinco visitas a Aguascalientes, los de La Noria han derrotado en cuatro ocasiones a los rojiblancos.