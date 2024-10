La opinión de André Jardine sobre la declaración de Emilio Azcárraga: El cliente más importante somos nosotros

Las expectativas en el Nido de Coapa son altas. Luego de conseguir el bicampeonato, en el América no bajan la exigencia y seguir en lo más alto es el único objetivo, así lo ha manifestado el propietario del equipo, Emilio Azcárraga Jean.

El mandamás azulcrema aseguró que el equipo ha quedado a deber y además comprometió a su equipo a clasificar a la Liguilla del futbol mexicano. Palabras que respaldó el director técnico André Jardine en conferencia de prensa.

“Los títulos, los éxitos del equipo te generan un aumento de expectativa natural de todos, de la afición, de la prensa, del dueño, de nosotros mismos. Las expectativas aquí son altas porque nosotros mismos trabajamos para que suceda esto", declaró el timonel brasileño.

La opinión de André Jardine sobre la declaración de Emilio Azcárraga Jean, propietario del América



"Nosotros mismos hemos puesto estas expectativas" 🦅🗣️ pic.twitter.com/1QaEH9GPUl — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 18, 2024

"Tal vez el cliente más importante somos nosotros mismos que nos vemos vencedores, todos los profesionales están para cosas grandes y cuando no atendemos esta expectativa trabajamos inquietos e incomodos con el escenario y nos movemos tan pronto como podemos en la situación que queremos estar”, explicó el estratega azulcrema.

Jardine no busca culpables. Las múltiples lesiones, las salidas de algunos futbolistas, bajas de juegos y entender un nuevo sistema, se han fusionado para que las Águilas luzcan irreconocibles y estén por ahora en zona de Play-in.

"Lo más importante en este momento es tener la claridad de entender los por qué de las cosas y no desesperarte, no elegir culpables, tampoco crear problemas donde no los tienen, pero al mismo tiempo ser frontal y enfrentar los problemas que tenemos, entenderlos, intentar superarlos los más rápido posible para reencontrarnos con el nivel que queremos y podemos tener, al frente atender la expectativa de todos, no solamente de nuestra afición, de nuestro patrón, de ustedes que quieren siempre ver a América muy bien", agregó el brasileño.

¿América estará en la Liguilla?

Por ahora, las Águilas del América marchan en la décima posición con 10 puntos. La Liguilla directa parece una misión complicada para los de Coapa, pero André Jardine opta por ir paso a paso y piensa en el duelo de mañana contra Santos.

¿André Jardine se compromete a estar en Liguilla? 🤔



Esto dijo el técnico de las Águilas del América 🦅 pic.twitter.com/JTvddCFuL2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 18, 2024

“Yo trabajo mirando al próximo partido, no hago proyecciones muy largas. Claro que queremos estar, tenemos certeza de que podemos estar, pero hay que estar enfocados en Santos hacer el mejor partido posible, buscamos tres puntos que nos harían dar un paso importante", concluyó.

