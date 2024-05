La Liga MX quiere acallar las quejas del Pachuca por su apretado calendario

La Liga MX emitió un comunicado en el que trata de explicar el por qué el Pachuca deberá jugar sus duelos de la Copa de Campeones de la Concacaf y el “Play In” con tan poco tiempo de diferencia, lo que ha acarreado sin sinnúmero de críticas.

Los Tuzos jugaron esta noche ante el América la semifinal de vuelta de la Copa de la Concacaf, y el jueves deberá enfrentarse a Pumas en el duelo de la Serie A del “Play-In”. Si gana jugaría a mediados de la próxima semana en los cuartos de final, si pierde tendría en acción de nueva cuenta este mismo domingo, contra quien haya ganado la serie B del “Play In”, en la cual se enfrentaron Necaxa y Querétaro.

Sin duda mucha actividad para los jugadores hidalguenses que podrían estar en la cancha sin que hayan pasado por lo menos 48 horas entre un duelo y otro.

Ante esto, la Liga MX señaló: “De acuerdo al Reglamento de Competencia de la LIGA MX en su Artículo 18, los partidos de ‘Play In’ de la Serie A (Pachuca vs. Pumas) y Serie B (Necaxa vs. Querétaro) deberán jugarse en miércoles o jueves, y el partido entre el perdedor de la Seria A vs. El ganador de la Serie B el sábado o domingo”.

En la cuestión de las 48 horas entre partidos, se explicó: “Cabe destacar que el Artículo 52 y 59 del reglamento competencia, que se refieren a la realización de partidos en territorio nacional con al menos 48 horas de diferencia, sólo aplican para la Fase de Calificación o Fase Regular y no para la Fase Final como es el caso del partido Pachuca vs. Pumas dentro del ‘Play In’, que de acuerdo al propio reglamento (artículo 16) ya es parte de la Fase Final”.

Finalmente se expuso que los clubes sabían de la calendarización desde la Asamblea de Socios celebrada tanto en mayo como diciembre del 2023 y la Concacaf había establecido, también en diciembre pasado, que las semifinales de su torneo se realizarían entre el 30 abril y el 2 de mayo.