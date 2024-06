La emotiva historia de Javier Assad, el mexicano que brilla en MLB; "Mis padres vendían chocolates para que pueda ir a torneos"

La gran revelación de esta temporada en la MLB tiene sangre mexicana. Se trata de Javier Assad, lanzador de los Chicago Cubs, que recientemente compartió su emotiva historia, donde reveló los sacrificios de sus padres para que cumpla su sueño y el tener que elegir entre la escuela o el deporte para llegar a lo más alto.

“Soy de Tijuana, Baja California. Siempre me la pasé en Mariano Matamoros y El Pipila, de ahí soy. Mi papá fue futbolista siempre, pero a los hermanos de mi mamá les gustaba el beisbol y pues iba con ellos también. Mis padres siempre estuvieron conmigo desde niño, a los torneos que iba me apoyaban, buscaban la forma de vender chocolates, de vender esto (o lo otro) para poder ir yo a torneos” confesó en entrevista con FOX Sports.

Desde muy chico se enamoró del rey de los deportes y buscaba oportunidades para que sus tíos o su papá lo lleven a ver beisbol de grandes ligas en San Diego. Sus primeros ídolos fueron Jake Peavy y Trevor Hoffman, lanzadores como Assad.

“Llegó un momento en tomar la decisión, me dijeron ‘beisbol o escuela, lo que quieras es tu decisión, pero quiero que des el 110%’, ahí fue cuando comenzó mi preparación más (a fondo)” agregó.

Assad comenzó a robarse los reflectores de la MLB en 2022 cuando ponchó a Albert Pujols, algo que “nunca me imaginé ni siquiera haberle lanzado, nunca me lo esperé, la verdad. De niño lo miraba y a veces imitaba como él se paraba, me creía él. Ahora el poder enfrentarlo y traerme la pelota del recuerdo de haber sido el primer ponche, son cosas bonitas que nunca se esperan. Agradecido con Dios por haber tenido esa oportunidad, muy bonito recuerdo”.