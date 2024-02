La clavadista mexicana Aranza Vázquez logra tricampeonato colegial en Estados Unidos

El deporte mexicano continúa sumando éxitos y buenas noticias en el 2024, ahora al nivel colegial en los Estados Unidos con la actuación de Aranza Vázquez.

La mexicana, quien hace semana participó en el Mundial de Deportes Acuáticos que se disputó en Doha, Qatar, y logró un cupo para México en la misma plataforma se coronó por segunda ocasión consecutiva y tercera vez en su carrera de la Conferencia de la Costa del Atlántico.

LEE TAMBIÉN Alexa Moreno recibirá asesoramiento de equipo de Simone Biles rumbos a París 2024

Con una puntuación de 336.05 unidades, la estudiante de la Universidad de Carolina del Norte se colgó la medalla de oro y recibió el reconocimiento de los asistentes.

LEE TAMBIÉN VIDEO: El emotivo encuentro entre Will Smith y Lionel Messi en la MLS

“Es sorprendente lo que está sucediendo. Tuve que tomarme un descanso de los clavados. Estaba luchando mucho mentalmente y me di cuenta de que si no estaba en un buen lugar mentalmente, no iba a ser una buena clavadista. Regresé con mucho esfuerzo y hambre de ganarlo todo", compartió la mexicana tras la competencia.