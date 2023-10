Kemonito, el personaje que se hizo gigante en el ring

Pocos han sido los personajes que a lo largo de la historia han traspasado los cuadriláteros mexicanos para convertirse en leyendas de la lucha libre. Uno de esos es Kemonito, entrañable compañero de figuras como Místico, Shocker y Atlantis, quien en conversación con El UNIVERSAL Deportes compartió sus inicios en el pancracio y lo difícil que fue llegar a ser un histórico.

“Mi acercamiento a la lucha libre fue por invitación de los luchadores chaparritos, con ellos comencé a relacionarme. Yo no decidí ser luchador, después de una semana entrené con los grandes y eran fuertes, muy fuertes. No era lo mismo que te pegara un chaparrito a uno grande”, comentó.

Con el paso de los meses su incursión en la lucha tomó mayor fuerza, situación que provocó incomodidad en el gremio, que rechazó en una primera instancia su aparición en el ring, teniendo como su único respaldo a Tinieblas, uno de sus mayores ídolos y que le dio el personaje de Alushe.

“No fue sencillo en un inicio, no fue discriminación, al menos no lo sentí así, pero en ese momento había luchadores importantes y no dejaban pasar a los de abajo. Yo ingresé con Tinieblas y eso no les gustó, no les parecía que una mascota entrara con ellos. Así que poco a poco tuve que esforzarme para que se dieran cuenta que valoraba, respetaba la lucha y que tenía el derecho a estar allí con ellos”, indicó.

En ese sentido, Jesús Juárez Rosales, hombre que se encuentra detrás del icónico gladiador, aseguró que en esos años de dudas y rechazos el personaje de Alushe lo ayudó a seguir adelante y permanecer en el gusto de los aficionados.

“Llegar con Tinieblas fue algo bueno, era uno de los luchadores que yo admiraba, era respetado por todos y empezar a trabajar con el nombre de Alushe fue algo en realidad fenomenal para mí. Fue una pareja que duró alrededor de 20 años y eso me ayudó a seguir adelante”, finalizó.