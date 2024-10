Julio César Chávez recordó cuando sintió que Checo Pérez “casi lo mataba” en un automóvil

Uno de los deportistas más destacados en la historia de México es Julio César Chávez y uno que se perfila a estar en esa selecta lista es Sergio ‘Checo’ Pérez, quien tuvo una curiosa anécdota con el boxeador mexicano.

Julio recordó la vez en la que Checo “casi lo mataba” cuando aceptó a subirse a un auto.

“Lo conocí de chico nunca se me va a olvidar, lo conocí en el autódromo recuerdo que fui a un evento y estaba Checo ahí, me saludó bien, tenía 15-16 años y me dijo súbete a mi carro”, explicó en entrevista al diario ESTO.

Chávez contó aceptó la invitación del joven piloto mexicano, sin embargo, había ingerido alcohol y la experiencia no fue tan grata.

“Me subí con él, en ese entonces estaba medio borracho, entonces me subí con Checo y empezó a acelerar, ya cuando empezó a 200-300 km por hora le dije: ‘ey bájale hijo de tu ching… madre todo borracho le dije me vas a matar cabrón’”, recordó el ‘Gran Campeón Mexicano’.

Julio relató que ya cuando descendió del vehículo del tapatío lo volvió a insultar.

“Me le bajé bien, bien nervioso, y le dije: ‘ya no me subo otra vez hijo de la ching...’”, mencionó en la charla.

