Julio César Chávez: “No voy a dejar que mi hijo se muera”

Ante las declaraciones de Julio César Chávez Jr en las cuales acusó a su padre y a su familia de querer robarle dinero, mostrándose bajo los efectos de algún tipo de drogas, su padre, la leyenda del boxeo mexicano y mundial Julio César Chávez, salió al paso para explicar las actitudes de su primogénito, informar que recayó y advirtió que: “No voy a dejar que muera”.

En una entrevista otorgada a David Faitelson, JC Chávez explicó todo lo que ha pasado con su hijo.

“Mi hijo Julio está saliendo de un programa de recuperación, estuvo un año encerrado. Pero sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y comenzó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás”, comentó Chávez visiblemente afectado, al punto de las lágrimas.

El campeón explicó que su hijo recayó, “sin hacerlo”….

Explicó a fondo: “Parece que volvió a consumir sin hacerlo, sólo tomó un ansiolítico, se tomó tres y le hizo detonar y comenzar recordar cosas del pasado y hablar pendejadas que es lo que hace uno cuando el cerebro se inflama… Y con lo de Julio y Omar (su segundo hijo) que no quiere entrenar, pues no voy a hacer la exhibición (del próximo 24 de julio ante Erick Morales en el estadio Caliente de Tijuana) . Esta exhibición (que sería su retiro definitivo) era para ver el regreso de Julio, limpio; yo quería retirarme de una forma bonita, y para que me quedara ese bello recuerdo, esa satisfacción de pelear a los 60 años, dejarle el legado a las nuevas generaciones, de que sí se puede cuando uno se cuida, pero mi costilla lo de Julio, Omar que no se quiso poner las pilas…No me queda otra que bajarme del barco, darle las gracias a Grupo Caliente, a Jorgealberto Hank que se portó a toda madre con los peleadores”.

Así que la función no va… “Mi cuerpo está cansado, por tanto estrés. Ha sido muy difícil, está cabrón, muy complicado”.

No lo niega, está muy preocupado por la salud de su hijo: “Julito no se ha querido rendir… Sabe que no puede tomar ni una sola pastilla, eso te detona, así somos los adictos. Ayer me tomé una pastilla para el dolor ya mero me iba al hospital, sentí ansiedad, algo muy raro”.

Pide a la gente que vio el mensaje de Julio César Junior, donde acusa de que su familia le quiere robar su dinero: “Que no crea en esas palabras, son cosas que uno inventa, que el cerebro inventa… La gente que más te ayuda es a la que más chingas…”.

Por eso refrendó, no abandonará a su hijo: “A la gente le digo que mientras tenga vida lo ayudaré, no voy a dejar que le pase algo… No voy a dejar que mi hijo se me muera… así me miente la madre, me odien, voy a salvarle la vida como lo he hecho con mucha gente y con los problemas que tuve. Hay mas tercos que otros, así era yo”.

Espera que a Julio “le caiga un rayito de luz para que realmente entienda que no puede tomar nada porque eso lo detona y vuelve a sus actitudes de lo que era antes cuando estaba consumiendo”.

Julio hijo está en casa, bajo cuidados de su familia: “Ahora descansa, está tranquilo, no puede creer de todo lo que habló, dice que no se acuerda, Cuando el cerebro se inflama hablas estupideces y la gente pendeja se lo cree”.

Además de todo, explicó que no podrá pelear contra el Terrible Morales: “No voy a poder hacer la exhibición, no me puedo recuperar de la lesión en el cartílago del lado izquierdo, está muy pegado al corazón, traté de descansar, ver si se generaba, pero no me siento bien, no quiero regalar una mala actuación, hacer el ridículo”.