Julio César Chávez es sincero y no confía en Shocker: “Va a recaer en las adicciones”

El exboxeador Julio César Chávez hace unos meses ayudó al luchador Shocker, al brindarle un espacio en su clínica de rehabilitación, debido a que el gladiador enfrenta problemas con las adicciones.

Chávez González estuvo como invitado en el podcasts de Latin Lover donde Julio se sinceró y no manifestó su confianza en Shocker para superar los problemas.

“Las probabilidades de caer de Shocker son muy altas, depende de cuando salga de la clínica a dónde va a ir”, expresó ‘El Gran Campeón Mexicano’.

Esto salió porque Latin Lover le contó el pasado del ‘1000% guapo’.

“Va la credibilidad tuya y la de tu clínica, Shocker ya estuvo anexado 2 veces y todas las veces que salió volvió a caer”, dijo el titular del podcast.

Lee también Eurocopa 2024: Alemania, la primera clasificada a Octavos de Final, Hungría, prácticamente eliminada

A lo que Chávez mencionó “si va a ir con la misma gente, va a recaer, Shocker no es de una, es bien atascado como todos, como un adicto”.

Incluso Julio le contó a Latin Lover su propia experiencia.

“Es como yo si yo tomo una cabeza voy por la coca que era lo que yo usaba y ya no voy a parar, ya no me ves hasta en un año”, indicó

A lo que Latin Lover lo cuestionó, “¿Te vas de fiesta? ¿Te pierdes?” y Chávez lo confirmó, pero dio una solución.

“Sí, todo va a depender de qué amigos tenga Shocker, después de que salga de aquí, debe estar ocupado, darle un trabajo “, mencionó Julio César.

Le también David Faitelson "prohíbe" el fichaje de Erick Sánchez con el América: No se vale