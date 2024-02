Juan Escobar culpa a Iván Alonso como el responsable de su salida de Cruz Azul

Apenas estaba por iniciar el Clausura 2024 cuando en Cruz Azul sacudió un problema interno que acabó con la salida del capitán Juan Escobar.

Los rumores entonces indicaban que el defensor paraguayo tuvo diferencias con el nuevo entrenador de La Máquina, Martín Anselmi, por lo que acabó fuera del conjunto capitalino; más tarde fichó con el Toluca.

A unos meses de esta situación, el futbolista sudamericano reveló que hubo más culpa del director deportivo Iván Alonso que del técnico argentino.

"Yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de (Martín) Anselmi. Sabe él, el director deportivo, el presidente (de Cruz Azul) y todos mis compañeros que yo siempre hablé bien de él, de su trabajo, que lo hace de la mejor manera y yo nunca condicioné eso, vi muchos comentarios que yo no quería competir por un lugar", explicó Juan a la cadena ESPN.

Entonces señaló que la culpa fue más por el lado de la dirección deportiva de Alonso.

"Por ahí el director deportivo (Iván Alonso) tuvo un poco más de culpa, porque yo ya había arreglado, había hablado con el director técnico, pero se dio otra situación que a mí me sorprendió, por eso se dio esto de salir, porque era una cosa y terminó siendo otra", mencionó Escobar, quien aclaró que el problema no estuvo con Anselmi: "Yo no culpo al técnico, él se portó bien, pero el director deportivo sí yo creo que tuvo esa culpa, por la forma en que salí".

FOTO: IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Juan Escobar con el Toluca?

Luego de algunos años como jugador del Cruz Azul, el defensor Juan Escobar salió del equipo de La Noria para comenzar una nueva aventura con los Diablos Rojos del Toluca, donde acumula los siguientes números:

Partidos jugados: 4

Partidos como titular: 2

Minutos: 192

Los escarlatas al momento marchan en sexto lugar con 16 puntos y el próximo sábado el cuadro en el que ahora milita Juan Escobar se enfrentará a los Tigres en la cancha del Estadio Nemesio Diez.