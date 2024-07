José Ramón Fernández tunde a México tras fracasos: "No hay jugadores, ni entrenador"

El futbol mexicano se encuentra viviendo momentos complicados, problema que aumentó con la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa América en fase de grupos ante Ecuador.

Dejando muchas dudas sobre el futuro del equipo mexicano, que no encuentra el rumbo desde la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ante lo ocurrido, José Ramón Fernández una de las voces más críticas se levantó y dejó un contundente mensaje, asegurando que lo ocurrido fue un ridículo.

"Ridículo, vergonzoso, fracaso lo que ustedes quieran ponerle. Con un gol no puedes pasar ninguna fase, fracaso total de la pirámide futbolística. Hay que hacer una revolución de pies a cabeza".

En ese sentido, el comentarista de ESPN siguió con su comentario, y agregó que México se hunde, por no existir jugadores, dirigentes y entrenador.

"No hay Selección, no hay jugadores, no hay entrenador. No hay tantas cosas de las cuales fallamos. Hoy México se hunde dramáticamente", finalizó.