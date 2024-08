José Luis Doctor tras quedar descalificado: "Me duele el tobillo, pero más el orgullo"

El mexicano José Luis Doctor vivió un debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una descalificación en la prueba de marcha 20 km varonil.

Doctor tenía un buen ritmo, sin embargo, sufrir una caída frenó su andar y al regresar le costó penalizaciones que lo sacaron de la contienda.

"Trate de levantarme y llegar al grupo nuevamente, es frustración, ganas de seguir en el grupo me llevaron a cometer errores, errores de novato", reconoció el mexicano.

Doctor específico que su caída le generó un malestar físico, pero la cuestión anímica pesa más.

"Me duele el tobillo y me duele más el orgullo de no haber dado esa medalla", reconoció el atleta.

José Luis Doctor no se lamentó por este hecho, mejor lo ve como humor y una lección para lo que sigue.

"Soy el primer mexicano que se cae en la Torre Eiffel, queda seguir representando a México dignamente para darle una alegría a México", aseveró.

