Jorge Sánchez revela que Santiago Giménez lo motivó a llegar a Cruz Azul

Cruz Azul dio un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, al sumar en su plantilla al defensor mexicano Jorge Sánchez.

Jugador de la Selección Mexicana, quien tras un complicado paso por Europa volvió a México con la ilusión de sumar éxitos.

Sánchez, quien tuvo un paso por América compartió que una parte importante para su llegada al cuadro celeste se debió a una conversación con Santiago Giménez, quien le habló muy bien de la institución.

En específico de la afición, que le aseguró es muy leal y lo apoyará al verlo entregarse en el terreno de juego.

"Me gustaría cumplir muchos objetivos en Cruz Azul, he platicado con Santiago Giménez y me comentó mucho que la afición es muy leal, exigente y es una parte que quiero ver y vivir. Ojalá pueda tener minutos y que con ello la gente vea mi potencial", comentó.