JJ Macías explota contra exdirectivo de Chivas: “Sólo fue a robar, había una mafia”

José Juan Macías, actual jugador de Chivas, fue entrevistado por su excompañero Miguel Ponce y lanzó un mensaje a un exdirectivo de Guadalajara.

Macías salió de Guadalajara para ir a jugar con León, donde se convirtió en el goleador del equipo y cuando enfrentó a Chivas en 2019 marcó un doblete mismo que festejó besando el escudo de la Fiera, hecho que fue aclarado por el propio ‘J.J’.

“Fue por la manera que salí por los dirigentes que estaban en ese entonces, estaba ahí un señor que no es muy querido que nada más fue a robar”, aseguró Macías.

A lo que Miguel Ponce señaló “sin decir nombres muchos van a saber quién es”.

Y aunque JJ Macías y Ponce no lo mencionan, el que entonces era director deportivo de Chivas era José Luis Higuera.

José Juan añadió que el beso al escudo para demostrarle a los directivos que sí tenía el nivel para estar en Guadalajara.

“Ahí había una mafia y demás entonces no fue contra el equipo, jamás, (fue) contra quienes lo estaban dirigiendo fue como ‘toma cabrón, no que no, doblete, a llorar a casa’”, sentenció Macías.

