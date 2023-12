Duilio Carrillo, el bailarín mexicano que vivirá sus segundos Juegos Olímpicos

Duilio Carrillo conquistó la medalla de plata en pentatlón moderno en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023, un resultado que le permitió obtener la plaza a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estar en unos Juegos Olímpicos es un sueño para él, que trabajó arduamente, superando de niño comentarios negativos sobre su apariencia, apoyado en la danza y siempre teniendo el respaldo de su familia. “El pentatlón moderno es un deporte heredado por mis hermanos, yo soy el menor de ocho. Fueron ellos los que me introdujeron, al inicio intenté hacer clavados o gimnasia, pero no me aceptaron porque de pequeño era muy chaparrito y muy gordito”, compartió en entrevista con El UNIVERSAL Deportes.

Carrillo, quien junto a Catherine Oliver entró en el top 10 en el pasado Mundial de Pentatlón Bath 2023 en la categoría mixta y es integrante de la Compañía de Danza Folklórica Mexicana, resaltó su orgullo por representar a México y dejar patente el nivel de talento de los deportistas en el país.

“El baile llegó a mí en la época escolar, formé parte de un grupo en la Universidad Anáhuac e hice algunas presentaciones. México para mí lo es todo, ahora que he tenido la oportunidad de representarlo en eventos internacionales es una gran satisfacción y un orgullo ver de lo que estamos hechos: Gran corazón, entrega y pasión”.

Por último, Duilio Carrillo, nacido en Guadalajara, Jalisco, hace 26 años, compartió su experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sus sueños para la próxima justa en tierras francesas. “La verdad fue un sueño cumplido estar en los Olímpicos, lo disfruté mucho, fue algo inolvidable. Había escuchado experiencias de otros atletas, pero estar allí la verdad es que no tiene comparación y poder compartir un poco con los mejores es un privilegio. He trabajado muy duro y para París tengo muchas expectativas”, finalizó el pentatleta.