Jesús Gómez revela otra pasión además del futbol americano: “Le he ido al Puebla toda mi vida”

Cada semana, durante su infancia, Jesús Gómez —hoy pateador mexicano elegible para el Draft 2026 de la NFL— tenía una cita imperdible con su familia: asistir al estadio Cuauhtémoc para ver al Club Puebla, el equipo de sus amores.

Durante casi 14 años, esa pasión lo impulsó a perseguir el sueño de convertirse en futbolista de la Franja, con paso por las academias del club, una etapa que recordó con nostalgia en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

"Yo empecé como todo niño mexicano jugando futbol soccer. Nací en Puebla y siempre le fui al equipo. Mi sueño era jugar con la Franja. Recuerdo que jugaba en la casa de mis abuelos y desde ahí se veía que tenía buena pierna. Estuve en las fuerzas básicas del Club Puebla, en la escuela de Roberto Ruiz Esparza, lo hice durante 13 años", mencionó.

Gómez, quien compartió que conserva varias playeras del equipo camotero en su casa, añadió que ese amor por el conjunto de la Angelópolis lo llevó a vivir diferentes etapas, una de las más especiales la era de Nicolás Larcamón, cuando estuvo cerca de ver a su equipo campeón de la Liga MX.

"Le he ido al Puebla toda mi vida, entonces recuerdo desde los peores equipos con Rafael García hasta el mejor, que fue con Nicolás Larcamón. Ir al estadio Cuauhtémoc era muy padre, era lo que hacía con mi padre y abuelo. Recuerdo disfrutar de ese equipo cada semana", relató.

El ahora jugador de Arizona State reconoció que ya no sigue tan de cerca lo que ocurre con el equipo debido a sus compromisos académicos y deportivos, aunque siempre le desea lo mejor.

"La verdad ya no estoy tan metido. Sigo al equipo, pero ya no veo sus partidos. Ya no me afecta tanto si pierde, deseo que siempre le vaya bien", finalizó.