Javier 'Chuletita' Orozco reveló por qué tiró el primer penalti en la Final contra el América

La final del Clausura 2013, es sin duda, una de las más recordadas en la historia del futbol mexicano. América se coronó de manera agónica y dramática frente a Cruz Azul, que llegó al minuto 88 con ventaja de dos goles (0-2).

La sequía de 16 años parecía terminar para La Máquina, pero al final todo se decidió en tanda de penaltis. Las Águilas se impusieron 4-2 desde los 11 pasos.

Aquella tanda de cobros máximos fue iniciada por el joven delantero de Cruz Azul, Javier 'Chuletita' Orozco, quien falló su disparo; Moisés Muñoz detuvo su disparo con el pie. Aunque muchas veces le atormentó ese episodio, hoy lo ve de manera diferente.

“Hay ocasiones en que digo: ‘¿para qué dije que tiraba el primer penal?’. Si no lo hacía capaz y no nos iba a tocar tampoco a nosotros”, declaró en entrevista con Yosgart Gutiérrez, su excompañero y exportero de Cruz Azul.

Javier Orozco en una concentración con la Selección Mexicana. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL

“Lo fallé y mucha gente me crucificó, mucha gente me empezó a decir que era un ‘pecho frío’, que era esto, que era lo otro. Está bien. Una cosa es ser ‘pecho frío’ y otra es tener los suficientes para pararse ahí y decir yo tiro el primer penal"

¿Jugadores de renombre en Cruz Azul tuvieron miedo?

El exdelantero de La Máquina reveló el motivo por el cual decidió tirar el primer penalti en aquella final frente a las Águilas del América, en el Estadio Azteca.

“Tú sabes que había jugadores de renombre, de Selección, jugadores buenísimos que en ese momento no se sentían con la confianza. Ya se sentía esa desconfianza, se sentía que los fantasmas ya estaban otra vez ahí”, explicó el también ex de Santos Laguna.

“Tengo la mala fortuna de fallar el primer penal, no todos querían tirar penal y yo, porque quería que mi club que me dio la oportunidad de jugar, dije ‘yo lo tiro’. Tengo confianza, yo lo tiro, yo quiero ver a Cruz Azul campeón porque mi corazón me dijo que tenía que tirarlo”, concluyó.

