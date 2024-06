Javier Aguirre, molesto por su salida del Mallorca: "Me hubiera gustado que me lo digan a la cara"

Sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de la reciente temporada en Europa fue el Mallorca de Javier Aguirre, que se mantuvo en Primera División y además, alcanzó la final de la Copa del Rey, la cual perdió por penales.

Sin embargo, por más grande que parezca la hazaña, no fue suficiente para que el Vasco se quede al frente del equipo español y fue destituido al finalizar la temporada, aunque para el estratega mexicano el Mallorca se equivocó en las formas.

"Yo puedo entender, fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego de Javier y queremos otro... no hay bronca, en el futbol la forma es fondo" declaró Aguirre en entrevista con Caliente TV.

"En el futbol te vas quedando medio 'obsoletón', eres útil para ciertas cosas, pero para otras... A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara... Empezó en el periódico un mes antes a salir nombres de futuros entrenadores del Mallorca... Eso no está bien" agregó.

