Javier Aguirre asegura que no escuchó los abucheos al término del México vs Canadá

Cuando el árbitro silbó el final del aburrido empate sin goles entre México y Canadá, la afición se hizo sentir con un sonoro abucheo. Sí, los pocos seguidores que asistieron al AT&T Stadium mostraron su inconformidad.

Sin embargo, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, negó haber escuchado los abucheos de los poco más de 30 mil aficionados que asistieron a su segundo partido al frente del Tricolor.

“No lo oí, la gente que estaba ahí, detrás del banco me saludaba amablemente. No oí el abucheo y si abuchearon tendrán su motivo. La gente es soberana, hará lo que sea necesario”, declaró el Vasco.

Aguirre enfatizó que a él sí le gustó lo hecho por su equipo, frente a la Selección de Canadá, en esta primera Fecha FIFA de su tercera etapa como director técnico de la Selección Mexicana.

“A mí, a mí, me gustó lo que hizo México, no creo que hayan visto un equipo indolente, pasivo, que no le dio nada. Si el abucheo que dices hubo, es por el empate, es porque es un partido de preparación para el Mundial”, concluyó.

Javier Aguirre, sin preocupación ante la falta de goles

Santiago Giménez y Henry Martín siguen alargando su mala racha como delanteros de la Selección Mexicana, pero esta situación no importa en lo más mínimo a Javier Aguirre.

“Con trabajo, es una frase trillada, tuvimos dos o tres ocasiones. Si en cada partido generamos dos o tres y metemos una, no está mal, el portero le saca una al Piojo, a Romo… no estoy preocupado, tenemos dos partidos, no me importa quién anote”, explicó.

El Vasco asegura que “no me importa si no anotan goles. No sólo les pido eso y colaboran con otras cosas. Esto es de equipo y si no anotan, tan contentos como otros”.