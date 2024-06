Javier Aguirre acepta que podría tener tercera etapa con la Selección Mexicana

Javier Aguirre ha dicho abiertamente que está en tratos para venir a trabajar con la Federación Mexicana de Futbol.

El “Vasco”, quien se acaba de desligar del Mallorca, equipo español al que salvó del descenso, aceptó que ha tenido varias charlas con Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, para ayudar al entorno nacional, pero “no encontramos un puesto”, eso sí, dijo que si acepta no será para ocupar el lugar de técnico de la Selección, “donde sea, menos por el Jimmy”.

El dos veces entrenador del equipo mexicano (Mundiales de Corea - Japón 2002 y Sudáfrica 2010) ha manifestado que junto con el Comisionado: “Le hemos buscado el cargo, la función. Pero todos los cargos de lo que me digas, tienen gente. Sí, sé que puedo ser útil, pero no sé donde puedo ser más útil”, mencionó en entrevista al canal de Youtube, Caliente TV.

No le interesa ser entrenador: “Con mi edad y experiencia podría dejar de ser el técnico, y no tengo problema con eso, lo tengo asimilado. Pero no encontramos la función precisa para mí en México, en el futbol de México. No encaja la pieza. Tú quieres y yo quiero, pero de qué”.

Estas charlas ya tienen tiempo, comenzaron desde el Mundial de Qatar 2022, cuando fue parte del programa llamado “Los Expertos” transmitido por Televisa: “Cuando empieza todo esto, Juan Carlos va a mi casa, me dice que le ayudara y dije que perfecto y con el “Jimmy”, perfecto, me encantó en la mesa de expertos”.

Sí ha hablado con Jaime Lozano

En todo ese tiempo, “sólo una vez me llamó ‘Jimmy’, y ya está. Fue una tormenta de ideas. No hablamos de técnica, táctica, jugadores, nada, solo de experiencias, de manejar el entorno, porque es fuerte”.

Y para aclararlo, reiteró lo que ha dicho en varias ocasiones: “Ayudo donde sea, menos en el puesto del ‘Jimmy’, y lo pueden decir Juan Carlos como el ‘Jimmy’. Al técnico hay que apoyarlo, es el mejor para el Mundial. ¿Si hay tropiezos y fracasos? claro, pero no podemos cambiar cada ocho meses y traer al de moda y vamos al Mundial con cinco entrenadores”.