Jaime Lozano: “Hoy termina mi contrato, pero creo que debe haber continuidad”

Jaime Lozano señaló: “Terminó mi contrato, ya estoy libre…”, pero el técnico campeón de la Copa Oro, el que sacó a México de su crisis manda un mensaje: “Hay que creer en los procesos” y si él está en este, pues mucho mejor.

“Los mexicanos no creen mucho en el proceso pero aún perdiendo hay que valorar muchas cosas. Valoro lo que hace Panamá, ha confiado en un mismo técnico (Thomas Christiansen) y es difícil ganarle, eliminaron a Estados Unidos, han confiado en el proceso” mencionó el Jimmy.

Por eso indica que igual “si hubiéramos perdido, hay que evaluar muchas más cosas por cómo se jugó, el estado de juego, si enganchamos con la afición, la afinidad con el técnico, pero no de hoy, desde hace tiempo. No me corresponde a mí, pero hay que aprovechar las oportunidades. No sé si en unas semanas o meses se tendrá que tomar una decisión, pero estoy puesto”, afirmó.

Siempre estaré listo para ayudar a mi Selección si lo necesita: Jimmy pic.twitter.com/qLdOlA8vps — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 17, 2023

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dijo que este era su Mundial, quizá es un buen presagio: “No sabía que aquí acaba mi contrato. El pensó que ya estaba. Lo conocí hoy, es un gusto”, manifiesta Lozano.

Pero al mismo tiempo, no deja de subirse al barco: “Con estos resultados ganas oportunidades. Me gustaría estar aquí, es un sueño dirigir un Mundial y más en casa, si soy yo trabajaré muy fuerte y si no soy, donde me toque estar aportaré… Lo que más quiero es que crezca el futbol mexicano, porque ya se nos acercaron y otros están arriba de nosotros. Si me toca sería un sueño. Hoy es un sueño y si me toca continuar, seguiré dormido”.

Ya habló con el comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez, pero no se habló de su continuidad: “Fue una apuesta importante la que él hace al ponerme. Solo le agradecí la confianza”.

Creo que Gianni Infantino no sabía que hoy termina mi contrato. Si me toca quedarme, seré muy feliz: Jimmy pic.twitter.com/Z3zXQjiuhR — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 17, 2023

Y cuando le preguntaron qué balance hace del torneo, mencionó: “Que esto es México, puedes ganar o perder pero las formas deben de ser estas, el ser protagonista, no importa quién esté enfrente. Si dejas la vida en cada jugada y te acompañan resultados, el país estará contento con lo que haces dentro el campo”.

Para el joven entrenador, “esto no fue de Copa Oro, este ambiente fue de Mundial. El ver un estadio como el de hoy me llena de mucha alegría. Cuando no he estado con la Selección soy un aficionado más, hoy vi lo que siente la gente”.

Afirma que el equipo, “se jugó la vida, las oportunidades hay que tomarlas, aferrarse a ellas. Me tomó llegar en un momento no tan bueno y hay que aventarse. Hoy todos piensan que fue la mejor decisión pero si no hubiera salido, pensaría lo mismo”.

