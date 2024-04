Jahir Ocampo, un atleta más que derrota a Conade y Ana Guevara

Jahir Ocampo es otro de los atletas que ha derrotado a la Conade y Ana Guevara en los juzgados.

El clavadista recibió el veredicto a su favor de parte del Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo cual debe de recibir el apoyo económico que estaba destinado para él.

Ocampo interpuso un recurso de amparo contra la Conade, dirigida por Ana Gabriela Guevara, desde el 2023, cuando según el organismo gubernamental, no cumplía con todos los requisitos para recibir los apoyos.

Por méritos deportivos, el clavadista tenía todo el derecho de recibir becas y apoyo, pero no podía obtenerlos porque la Comisión Nacional del Deporte le solicita una carta de su federación, y la Federación Mexicana de Natación no existe, además del Registro único del Deporte, que lo debe de tramitar la FMN. La cual, se reitera, no está operando.

La FMN se encuentra sin registro oficial desde el 2022 ya que no cuenta con el reconocimiento de World Aquatics, debido a los malos manejos de quien fuera su presidente, Kiril Todorov.

Se espera que después de que el juez confirme la sentencia, se pueda pelear para que el clavadista reciba su dinero en retroactivo.