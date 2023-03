El mediocampista mexicano Héctor Herrera habló sobre la experiencia de vivir en Estados Unidos y cómo disfruta jugar en el Houston Dynamo, equipo donde es capitán y lleva un gol, convertido hace dos semanas en el clásico de la ciudad.

El exfutbolista de Pachuca y Atlético de Madrid, hizo énfasis en la tranquilidad que tiene en cuanto a la relación que mantiene con la afición estadounidense, que no es tan voraz a la hora de criticar o manifestarse en contra de sus jugadores como sucede en México o España.

“Nunca recibí críticas, por lo menos aquí en el club o en la ciudad nunca me han reprochado nada. Creo que son criticas externas que no me interesan a mí ni al club, en el club siempre me han tratado bien, igual en la ciudad" comentó Herrera para TUDN.

El mexicano, que no fue convocado a la Selección Mexicana por el nuevo director técnico, Diego Cocca, llegó a la MLS poco antes de la Copa del Mundo 2022, por lo que un gran sector de la fanaticada tricolor lo señaló como uno de los responsables por el fracaso en Qatar, al considerar que dejó el futbol de élite para irse a "retirar" a Estados Unidos. Hace dos semanas, convirtió el segundo gol de la victoria del Dynamo sobre el Austin FC por 2-0 en el clásico de la ciudad de Houston y el primero desde que usa la camiseta naranja.

“Siempre es bonito anotar y ya tenía un buen tiempo sin marcar, aquí en el Dynamo mucho más. La gente lo esperaba mucho y fue muy importante, en un Clásico, en los minutos finales y creo que ya había tenido una o dos oportunidades que podía haber concretado antes y creo que la concrete cuando era el mejor momento del partido" agregó.

