Checo Pérez previo a la clasificación del GP de Canadá: "Es importante salir en el momento adecuado"

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que este viernes marcó el décimo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "en la calificación será importante salir a pista en el momento adecuado".

"Creo que, en líneas generales, hoy ha sido un día complicado a causa de las condiciones que tuvimos", explicó 'Checo', subcampeón mundial la temporada pasada, nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco) y que acaba de renovar, hasta finales de 2026, con Red Bull.

"Pienso que en la calificación de mañana va a ser importante salir a pista en el momento adecuado. Pudimos comprobarlo en el segundo entrenamiento libre, que las condiciones y la pista cambiaban bastante; y si no apretabas en la vuelta adecuada, la diferencia podría ser bastante grande", comentó el mexicano, seis veces victorioso y con 39 podios en la Fórmula Uno.

"Sentimos un par de cosas en el auto que queremos ajustar y tenemos una idea bastante aproximada de dónde necesitamos hacer cambios, pero creo que es muy difícil sacar conclusiones en una pista marcada por las cambiantes condiciones meterológicas", afirmó.

"Hemos avanzado bastante con el neumático intermedio y eso fue bastante positivo; pero con los 'slicks' no salimos en el momento adecuado, por lo que no me preocupa tanto esta circunstancia. Será mañana cuando veamos cómo de competitivos somos cada uno", apuntó el bravo piloto tapatío este viernes después de los entrenamientos libres disputados en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.