Cuauhtémoc Blanco revela los consejos que le dio a Guillermo Ochoa y no cumplió: "‘Sal, aunque la cag.."

Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Ochoa son dos de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y coincidieron en el América, donde el 'Temo' ya era uno de los ídolos y referentes del equipo y cumplía un rol de ejemplo y consejero para los más jóvenes.

Hoy, con los dos futbolistas consagrados como leyendas del balompié nacional, Blanco reveló qué consejos le dio a Ochoa para mejorar en la posición de portero.

Ochoa, que pasará a la historia como uno de los mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, no es perfecto y sus puntos débiles a lo largo de su carrera han sido las salidas y el juego con los pies.

“Yo le decía en América, se lo dije: ‘Sal, aunque la cag... Equivócate, no pasa nada, pero sal a los balones’. Bajo los postes es muy bueno, pero hay un problema fundamental (no jugar con los pies). Ojalá me escuchen todos los jóvenes porteros, aprendan a jugar con los pies porque son un jugador más, vean en Europa que a los porteros no les tiemblan las patitas, son como un defensa central más” confesó Cuauh con TUDN.

