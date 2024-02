Ignacio Ambriz llega a Santos con “su mejor versión”

Luego de su salida del Toluca, en octubre del año pasado, Ignacio Ambriz aprovechó el tiempo para ordenar sus ideas, operarse un tobillo que tenía lastimado y reflexionar sobre su carrera. Sí, también hubo espacio para preocuparse al ver que ninguna llamada hacía sonar su teléfono.

Pero al fin llegó. Nacho recibió una nueva oportunidad con Santos. A los 59 años y con ocho equipos en su currículum, el mexicano asegura estar en el momento más maduro de su trayectoria.

“Es el lapso que te hace valorar las cosas buenas, las malas, o muy malas, y es una autocrítica que me hice. Me siento bien mental y físicamente, con capacidad y fuerza para transmitir experiencia y tranquilidad a este grupo de jóvenes. Soy creyente de Dios y creo que por algo estoy aquí. Me siento en un momento muy maduro para poder aportar mucho”, declaró, a EL UNIVERSAL Deportes.

Pero también sabe que debe bajar la revolución y ser menos injusto con él mismo. “Estoy muy contento. Disfruto y espero poder transmitirlo más. Si algo me he criticado es que luego no disfruto, porque soy muy apasionado; la pasión me rebasa y quiero pelear, gritar, muchas veces hasta decir groserías”, comentó, entre risas.

En la cultura resultadista que vive inmerso el futbol global, elige llevar esto a segundo plano, sin olvidar la importancia de ganar.

“A esta edad, el resultado no me inquieta. Sé que dependo del resultado y voy a luchar para que el equipo resurja como lo que es, competitivo, bravo en Torreón, y que la gente se sienta contenta”, concluyó Ambriz.