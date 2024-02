Ignacio Ambriz arremete contra la prensa de Toluca

La vuelta de Nacho Ambriz a Toluca no fue nada agradable, ahora como entrenador de Santos Laguna.

Los de La Comarca perdieron 1-0 ante los Diablos y Ambriz salió a dar la cara referente a la demanda que tiene contra los Diablos Rojos por adeudos, criticando a la prensa local sobre el ataque del que ha sido objeto, según su perspectiva.

Ambri estuvo tres torneos al mando de los choriceros, llegando a una final pero también quedando entre los últimos lugares del cociente, lo que provocó que el equipo pagara multa.

Fue despedido a mitad del torneo pasado como técnico toluqueñoby al no recibir la totalidad de su finiquito demandó al equipo. Y eso lo tiene señalado en la capital del Estado de México.

Sobre la demanda, Ambriz comentó: "Es un tema de abogados. Ellos son los que están al pendiente de todo esto, eso es lo que puedo decir al respecto".

Pero después se fue contra los medios toluqueños, quizá dando a entender que los ataques contra él, están dirigidos.

"Lo que sí puedo decir es que dicen.. que yo me peleé... Dicen que yo me estoy portando mal... Dicen que yo he hecho un tasadero aquí...".

Y especificó: "Eso dicen todos ustedes (los medios). Y eso no es cierto. Nunca he terminado mal con ningún equipo", recalcó.

Indicó que: "Lo único es que estoy peleando es un derecho que tengo. Nunca hablo ni digo nada. Siempre me las tengo que comer. Y ahora no".