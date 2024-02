André Jardine: Cruz Azul vive un buen momento, pero América es el campeón, que nadie lo olvide

Luego de empatar (2-2) frente al Mazatlán FC en el Estadio Azteca, es imposible ocultar que el América no vive su mejor momento en el torneo Clausura 2024.

Los resultados no han los mejores, aunado a que las victorias no se han conseguido de forma contundente como las Águilas han acostumbrado a sus fanáticos. Hoy se viven inicios de crisis y el siguiente sábado enfrentan a Cruz Azul.

“Siempre que en América no ganas e intentas dar un tipo de explicación, la prensa dice que buscas pretextos. Las cosas no están al 100 por ciento como queremos que estén, hay varios jugadores que no están como queremos que estén. Sabemos lo fuertes que podemos ser cuando estamos todos bien. Trabajamos mucho para rápidamente colocarnos en el máximo nivel”, declaró el brasileño.

Si bien, Cruz Azul llega a este compromiso como el líder de la competencia y con un mejor futbol, Jardine envió un contundente mensaje luego de la igualada frente a los Cañoneros.

"Cruz Azul vive un buen momento, pero América es el campeón y tiene sus argumentos, que nadie se olvide de eso. Vamos a enfrentar el Clásico con toda la fuerza y veremos quién es el mejor”, explicó.

André Jardine envió un mensaje a su afición

El torneo pasado cuando quedaron campeones en el Apertura 2023, la unión entre afición y el América era inigualable. El Estadio Azteca presentó grandes entradas y la comunión entre ambas partes se vio de principio a fin. André Jardine espera algo similar para el duelo del sábado.

“Que vengan, que confíen, que nos apoyen, que nos ayuden a recuperar nuestro mejor nivel. Es un trabajo de todas las partes en el club. Todos trabajando al máximo para colocar a cada jugador a su mejor nivel. La gente estando con nosotros nos da una fuerza más, es un partido en nuestra casa duro y difícil, pero en los momentos decisivos como este, el equipo respondió y la gente respondió. Esa sinergia es importante, el sábado quiero ver al Azteca pulsar como pulsó en los momentos importantes del torneo pasado”, concluyó.