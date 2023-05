Ignacio Ambriz autocrítico tras la eliminación del Toluca; deja su futuro en manos de la directiva

Ignacio Ambriz fue autocrítico y reconoció que la llave de los cuartos de final no la perdieron este día en el Nemesio Diez, sino el jueves pasado cuando salieron goleados por los Tigres en el Volcán.

Ese 4-1 en contra en el universitario dejó condicionado al cuadro escarlata, que hoy se quedó muy cerca de amarrar el boleto, pero que un gol de Sebastián Córdova apagó toda esperanza.

Lee también Santiago Giménez y sus emotivas palabras al ganar la Eredivisie: "Es un sueño"

"No creo que lo hayamos perdido hoy, la perdimos el partido pasado recibiendo tantos goles", dijo Nacho en la conferencia tras el duelo que su equipo ganó 3-1.

El experimentado técnico mexicano reiteró que lo que pase con su equipo es su responsabilidad: "Nunca tuve la posibilidad de corregirlo de otra manera. Creo que también siempre he aceptado mi responsabilidad y el responsable máximo soy yo, yo decido cómo juega el equipo. Me encanta que mis equipos salgan jugando, que salga a proponer una idea futbolística, los muchachos me han ayudado, pero en la parte defensiva creo que hemos quedado a deber bastante, tan así que hoy quedamos fuera, una distracción, cuando cómo es posible que uno de los más chiquitos de ellos te remate y te haga el gol, cuando yo tengo tres centrales por dentro”.

Lee también ¡UNO MÁS! Orbelín Pineda es campeón con el AEK de Grecia

Y ahora que ya están fuera de la pelea por el título, Ambriz destacó que no teme lo que pueda suceder en su futuro y deja la decisión de su continuidad en manos de la directiva escarlata.

"Los entrenadores dependemos de los resultados y hoy simplemente, si la directiva quiere que continúe o tenga que hacerme a un lado, tampoco pasa nada”, apuntó el estratega.