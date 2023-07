Ibai Llanos sobre la llegada de Sergio Canales a Rayados: “Descanse en paz el resto de la liga”

El Apertura 2023 de la Liga MX se encuentra pausado por la Leagues Cup, únicamente se disputaron tres jornadas antes de que los clubes mexicanos viajaran a Estados Unidos.

No obstante, las directivas continúan trabajando para reforzar sus plantillas y así poder encarar el certamen de la mejor manera posible cuando este se reanude.

Rayados de Monterrey, uno de los equipos de la MX con mayor poder adquisitivo, rompió el mercado de transferencias al anunciar oficialmente la llegada de Sergio Canales.

El “boom” de la contratación del centrocampista español, que llega procedente del Real Betis de LaLiga, generó que Ibai Llanos compartiera su opinión en Twitch.

“Me he quedado en shock, se han llevado a Sergio Canales, no me lo puedo creer. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de lo que es Sergio Canales: es buenísimo, pero buenísimo a un nivel que, de verdad, me he impactado que se vaya del Betis”.

El reconocido streamer español también aprovechó para lanzar una fuerte advertencia al resto de los equipos de la Liga MX.

“Fichaje top, no, súper top, de verdad súper top. No sabía que se iba a ir del Betis y no sabía que se iba a ir a Monterrey. Top, top, descanse en paz el resto de la liga mexicana, porque es buenísimo”.