Checo Pérez se queda para "aportar dinero" del sueldo de Verstappen", insinúa Ralf Schumacher

Una vez más Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, ha lanzado una crítica al piloto mexicano Checo Pérez, quien ya renovó con Red Bull hasta el 2026.

Ralf esta vez insinuó que el volante tapatío permanecerá en el equipo austriaco para "aportar dinero", que a la vez sirve para solventar el sueldo del tres veces campeón del mundo Max Verstappen, pues los de Milton Keynes con esta situación se ven "apretados" en el tema del límite presupuestario.

"No hay que olvidar que si Max Verstappen se queda, que es lo que he escuchado al menos una vez, los límites presupuestarios son relativamente ajustados (en Red Bull) y Checo Pérez aporta dinero", declaró en charla con Formel1.de.

La renovación de Checo Pérez con Red Bull

El martes 4 de junio Red Bull confirmó la renovación de Checo Pérez con el equipo hasta el 2026.

El de Guadalajara, Jalisco, seguirá como compañero de Max Verstappen en la Fórmula 1, dupla que ya logró dos títulos de constructores, los del 2022 y 2023.

Además, cabe recordar que desde que Pérez llegó con los de la bebida energética, el neerlandés ha sumado sus tres campeonatos del mundo.

"Hola chicos, Checo aquí. Estoy muy feliz con la noticia. Obviamente significa mucho y quiero agradecer a todos los fans del mundo, que me siguen apoyando y que me siguen empujando hacia adelante y me mantienen en este viaje", dijo el mexicano tras el anuncio del equipo sobre su extensión de contrato.

Christian Horner, encantado con la renovación de Checo Pérez

A través de sus redes sociales, Christian Horner, el jefe de Red Bull, aseguró que está "encantado" de poder seguir trabajando con Checo Pérez en el equipo.

El directivo inglés ha sido uno de los miembros de la escudería que más han mostrado su respaldo al piloto norteamericano y clave en el nuevo contrato de Pérez Mendoza.