Hector Herrera quiere retirarse con los Tuzos del Pachuca; o con Houston Dynamo de la MLS

A mediados del 2013, Héctor Herrera hizo sus maletas y dejó Pachuca, equipo que lo forjó al profesionalismo y le dio alas para ir a Europa.

Se fue a Portugal, donde estuvo con el Porto seis años, para después pasar al Atlético de Madrid por otras tres temporadas.

En el 2022 dejó Europa, pero no regresó a México, decidió irse a la MLS donde está desde hace dos años.

Pare cerrar el ciclo, se presumía que podría regresar a México y si lo hace, sólo lo hará con un equipo.

“Si un día regreso, será al Pachuca y si no, creo que me quedaré en Houston a retirarme. Estoy contento con la ciudad y el equipo. Ahora hay que ver si me renuevan tres o cuatro años más”, bromeó.

El volante se dice feliz de haber decidido continuar su carrera en el futbol de los Estados Unidos: “Estoy muy contento con lo que estoy viviendo en Houston, lo que estoy logrando en el equipo, lo que vivo personalmente, como me tratan a mí y mi familia”.

Quiere mantener un perfil bajo, por eso cuando se le pregunta qué tiene la Liga MX que aprender de la MLS y viceversa, se limita a decir: “Los presidentes sabrán qué tiene una liga y qué la otra… No sé cómo se maneje la Liga Mexicana, hace mucho tiempo que no estoy ahí, pero aquí estoy feliz, me encantan como me tratan, como tratan a los jugadores y a los equipos”.

