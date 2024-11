Héctor Herrera pide volver a la Selección Mexicana tras escupitajo en la MLS

Héctor Herrera, uno de los jugadores mexicanos con mayor éxito en Europa se volvió tendencia en redes sociales hace unos días tras un comportamiento en la MLS.

El exjugador de Pachuca, y quien estaba jugando duelos de eliminación con el Houston Dynamo, perdió la cabeza y lanzó un escupitajo a un árbitro.

Hecho que le causó su salida del equipo estadounidense, y del que horas después se disculpó.

Luego del trago amargo, Herrera desea dar vuelta a la página y por ello levantó la mano para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

“No lo sé, siempre he dicho que trabajo para ser tomado en cuenta y sólo puedo hablar en la cancha. Estos dos últimos años lo he hecho de muy buena manera y estadísticamente lo he hecho para estar en Selección, pero otras personas deciden”, comentó en entrevista con Fox Sports.

Herrera, quien formó parte del fracaso del Tricolor en Qatar 2022, pidió a la afición olvidarse de lo ocurrido y apoyar al equipo en sus siguientes retos.

“No se trata de buscar culpables porque ya pasó, no fue el Mundial que esperábamos, no llegamos en nuestra mejor versión. Hay que ver hacia adelante, unirnos y trabajar juntos. No hacer comparaciones, disfrutar lo que tenemos y apoyar al 100 por ciento. Tal vez soy de los pocos jugadores que veo a la Selección con gusto aunque yo no vaya, quiero que siempre ganen”, finalizó.