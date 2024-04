Héctor Altamirano busca dar otro golpe con el Herediano de Costa Rica

De aquel juego de vuelta entre el Toluca y el Herediano, por la primera ronda de la Copa de Campeones en la Concacaf, aún se habla en las calles de Costa Rica. Se ha vuelto una preciosa leyenda.

El equipo centroamericano llegaba abajo (1-2) después de la ida, y también caía en Toluca tras la primera mitad (0-2, 1-4 global).

“Parecía todo definido”, recuerda el técnico del Herediano, el mexicano Héctor Pity Altamirano.

Pero en la segunda parte vino la remontada. El club tico ganó 3-2 (4-4 global), avanzó por mayor número de goles anotados como visitante y ahora es el único equipo centroamericano vivo en la Copa de Campeones de la Concacaf. En los cuartos de final se enfrentará al Pachuca, en busca de dar otro golpe.

El Pity se fue a buscar fortuna a Costa Rica y dirige al mejor equipo de esa Liga, donde es el líder y nadie le niega soñar en grande.

“Estoy muy contento de tener esa posibilidad de enfrentar en Concacaf a un equipo [Pachuca] que tiene a un gran grupo de jugadores y además es dirigido por uno de los mejores técnicos de la Liga [Guillermo Almada]. Esperemos dar una gran pelea”, menciona, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La imagen que dejó al derrotar al Toluca, en un juego donde su equipo vino de atrás, es un partido del que todavía se habla por las calles de Heredia.

“En lo personal, ese partido me dejó muy contento. El equipo se portó bastante bien y encontró la motivación para competir. No le importó estar 2-0 abajo y supimos remontar”, recuerda, sobre lo sucedido en el estadio Nemesio Díez.

Pero ahora va contra los Tuzos, uno de los equipos que mejor juega en la Liga mexicana: “Quizá den como favorito al Pachuca; es normal, no nos quejamos de eso, pero vamos a ir a competir, a tratar de marcar la diferencia desde el inicio de la eliminatoria. Vamos a dar pelea”.

El Herediano comenzará la serie en casa mañana y cerrará en el estadio Hidalgo. Se habla mucho sobre que el supuesto menosprecio mexicano podría jugar en favor del equipo tico.

Aunque el Pity piensa otra cosa. “No creo que se menosprecie a los rivales, por lo menos no de parte de los equipos mexicanos. Nos ocurre no tener tanta información, cuando están los juegos, pero no hay menosprecio, hay competencia, y nosotros la vamos a dar”, reitera el técnico mexicano.