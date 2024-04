Tano Ortiz teme que el arbitraje favorezca a Lionel Messi contra Rayados: "El futbol es un negocio"

Este miércoles se llevará a cabo la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF entre Inter Miami y Rayados de Monterrey. Sin lugar a dudas, el enfrentamiento más atractivo del torneo por tratarse de Lionel Messi contra uno de los mejores equipos de la Liga MX.

Sin embargo, el director técnico del equipo regiomontano, no descarta la posibilidad de que su equipo se vea perjudicado por el arbitraje en favor del astro argentino.

Lee también André-Pierre Gignac quiere que Rayados elimine a Messi e Inter Miami de la Concachampions

En su serie de entrevistas llamada 'Futbol Prohibido', el periodista Santiago Fourcade cuestionó al Tano sobre cómo enfrentar a las súper estrellas del Inter Miami.

“Espero que los chicos entiendan que es un rival más, que es un jugador más. Después vienen los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas” confesó el estratega argentino, que reconoce el impacto dentro y fuera de la cancha del exfutbolista del Barcelona.

Se tenía que decir 🔥

Todo lo que implica enfrentar a #Messi𓃵 más allá de lo deportivo

Gran charla con el Tano Ortiz, DT de @Rayados previo a enfrentar a @InterMiamiCF

Completa aquí ⬇️https://t.co/sRwpEBXI4C pic.twitter.com/HY6s8h1tfC — Santiago Fourcade (@santiago4kd) April 1, 2024

“No sé si perjudicar pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el futbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar” agregó.

Lee también Gerardo Martino olvida grandeza de Chivas en el futbol mexicano

¿CUÁNDO JUEGAN RAYADOS VS INTER MIAMI?

El partido de ida se llevará a cabo el miércoles 3 de abril a las 18:00 horas en Miami, mientras la vuelta será el 10 de abril a las 20:30 horas en el Gigante de Acero.

Previo a los partidos, Ortiz ya tiene un plan de trabajo diseñado.

“Messi es indescifrable. Hay que estar cerca, tenerlo cortito, si le damos chance a jugadores tan importantes como los que tienen se va a complicar. Si nosotros los aislamos y entendemos la circulación rápida en zona defensiva y buscamos interiorizar los vamos a lastimar” concluyó.

Lee también VIDEO: Nayeli Rangel y su fuerte choque que le causó fractura en la Liga MX Femenil