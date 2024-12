Pumas quedó eliminado del Apertura 2024 tras caer por marcador global 6-3 ante Rayados, el trabajo arbitral de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz generó polémica por dos jugadas en el área que pudieron ser marcadas como posible penal a favor de los Felinos, pero ni el central ni el VAR lo calificaron de esa manera.

El técnico Gustavo Lema al finalizar el encuentra habló sobre esta situación y mencionó que por el momento “preferí quedarme con la sensación en la cancha” porque no vio las jugadas en alguna repetición.

Posteriormente hizo una revelación sobre un comportamiento extraño del cuerpo arbitral.

“Me vinieron a preguntar si quería tiempo adicional, me pareció raro. Están las grabaciones. No entendí qué me querían preguntar si quería tiempo adicional o no. Cuando me dijeron del tiempo, dije que lo que corresponda, está en la grabación, cae el gol nuestro y les dije que el que corresponda no lo estoy cronometrando”, contó el estratega argentino.

De igual forma señaló que le pareció injusto que en el gol de Lucas Ocampos no lo haya amonestado por “exceso de festejo”, incluso señaló que le metió gol un jugador “que no tendría que haber jugado”.

Gustavo Lema reconoce la calidad de Rayados

El estratega de Pumas reconoció que la derrota y la eliminación es consecuencia de lo que no hizo su equipo a la hora del juego.

“Hoy nosotros cometimos errores, pero es futbol y a veces pasa patearon cinco veces y metieron cinco goles. No es casual. Perdimos con una institución grandísima”, añadió el argentino.

Respecto a su continuidad señaló que “nos sentaremos y veremos cómo sigue”, ya que entiende que en la institución lo único que cuenta es un título, mismo que no consiguen desde hace 13 años.

