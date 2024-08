Guillermo Ochoa tendría opción en la Selección Mexicana si logra conseguir equipo

Cuenta la leyenda que Guillermo Ochoa no es del agrado de Javier Aguirre, y para muestra está que en el Mundial Sudáfrica 2010 el Vasco eligió a Óscar Conejo Pérez por encima del buen momento del portero surgido en el América.

Alberto Aguilar, entrenador de guardametas en esa parte final del proceso mundialista, revela la realidad. “La decisión final de quién fuera titular en 2010 fue de Javier, así de sencillo. Cuando llegó el momento, me preguntó cómo estaban los tres elegidos. Memo y Óscar estaban al nivel, y Luis Michel era un buen suplente”, dijo.

“Javier lo pensó un momento. Me dijo ‘está bien, ya decidí’, y se fue. Al final, cuando dio la alineación, todos nos dimos cuenta; eligió la experiencia, se fue por el Conejo, y la verdad es que no se equivocó, porque Óscar no lo hizo nada mal”, rememoró.

En la actualidad, para Aguilar si Ochoa “está en condiciones, si juega —ya sea en México o en el extranjero— será de mucha ayuda al equipo para jugar o para apoyar a gente como Luis Malagón, Julio González, Carlos Acevedo o Raúl Rangel, quienes no saben lo que es un Mundial y pelear por un lugar”.