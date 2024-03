Guillermo Almada reiteró su deseo por dirigir a la Selección Mexicana

El técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, ha reiterado su deseo a dirigir a la Selección Mexicana, y aceptó que en algún momento “le pegó” no haber sido escogido por la Federación Mexicana de Futbol, para estar al frente del Tricolor.

“Me quita el sueño o, mejor dicho, tengo programado ir a una selección, pero los tiempos han sido reacios”, dijo en entrevista a Fox Sports.

Agregó que ha estado cerca de ponerse al frente de la Selección Mexicana, y que en algún momento se ilusionó, pero no pierde la esperanza…

“Algunos miembros de mi cuerpo técnico se pudieron sentir afectados cuando se pudo dar y al final no… Hasta yo me ilusioné, pero esto es futbol, puede ocurrir cualquier cosa”, dijo el uruguayo.

Si hubiera llegado en lugar de Diego Cocca, quizá le hubiera ido mal…. De la que se salvó, se le comentó…

“Pero nunca pensé en eso. Esto no es peor con el Jimmy (Lozano), Diego, (Gerardo) Martino. Pero nosotros tenemos convicciones fuertes y podemos aportar al crecimiento”, si es que se le da oportunidad.

A la salida de Gerardo Martino de la Selección Mexicana, después de fracasar en la Copa del Mundo de Qatar, Almada, junto con Ignacio Ambriz, Miguel Herrera y Diego Cocca, fueron entrevistados por un Comité de Selecciones armado por la Federación Mexicana de Futbol para tomar el cargo de entrenador nacional.

Guillermo Almada reconoció que uno de sus sueños en dirigir a la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Al final la responsabilidad cayó en Diego Cocca

Mas Guillermo Almada se dice feliz con lo que está viviendo con los Tuzos: “Vivo el presente, soy feliz en la cancha. Hemos recibido ofertas de Europa, pero creemos mucho en los procesos y no me gusta defraudar en la gente que confía en nosotros”.

Por el momento, “estoy feliz en Pachuca y no me gusta hacer futurología. He rechazado ofertas, es verdad, pero también como cualquier entrenador uno quisiera dirigir equipos como Chivas, América, Tigres o Monterrey … Una Selección, pero lo primero es la persona”.

