Giuliana Olmos confía en que estará entre las mejores del mundo

Monterrey.— Este año ha sido especial para la tenista mexicana Giuliana Olmos, quien comenzó la temporada como campeona en Hobart, hizo historia al llegar a la final de dobles mixtos en Wimbledon junto a Santiago González y sintió el sabor amargo de ver los Olímpicos de París 2024 desde la televisión. Sin embargo, la raqueta número 31 del mundo en dobles recuperó la alegría en el Abierto de MOnterrey, y de cara al US Open, último Grand Slam del año, compartió sus objetivos. “Siento que es una gran preparación para el US Open [jugar en Monterrey]. Quiero terminar el año dentro de las primeras 20 del mundo, me quedé fuera el año pasado y ahorita sigo entre 25 y 30. No está mal, pero creo que debo estar entre las 20, por eso haré un esfuerzo para meterme ahí” confesó.

Espera que en el US Open, “me vaya muy bien.... Es un Grand Slam y siempre quieres ganar una categoría —tengo dos oportunidades— pero lo tomaré partido a partido y espero que pueda llegar lejos”.

Con su nueva pareja, la rusa Alexandra Panova, ha jugado 12 torneos y ha notado cambios en su estilo: “Es muy importante comunicarte con tu pareja. Antes me daba pena hablar o no nos comunicábamos tanto, por eso ahora nos va mejor. Hay buenos resultado y es por eso”. Nicolás Schiller / Enviado

