Gerardo Espinoza reconoce frustración tras su salida de la Selección Mexicana Sub 23: Tengo que leer bien los reglamentos El exfutbolista se despidió de la Selección Sub 23 y por reglamento no pudo dirigir al Puebla

Gerardo Espinoza reconoce sentir frustración tras su salida del Tricolor Sub 23 - Foto: Nicolás Schiller / EL UNIVERSAL