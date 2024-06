Las derrotas consecutivas de la Selección Mexicana ante Uruguay y Brasil, antes de debutar en la Copa América, despertaron las críticas de aficionados, exfutbolistas y comentaristas y Jaime Lozano, el director técnico del Tri, es el primero en ser señalado como máximo responsable.

Lee también Héctor Herrera quiere regresar al Tricolor: “Es raro que el Chucky no esté”

En entrevista con Claro Sports en W Radio, el exfutbolista mexicano Alberto García Aspe lanzó una serie de críticas muy fuertes hacia la Selección Mexicana y en particular, al planteamiento de Lozano contra la garra charrúa en aquella humillante goleada.

“Hoy para mí está muy abaratada la selección. Si no tienes partidos tú, te mantienes y te van dando la confianza, porque no es un partido que debute y ya jugué en selección, sino es que sigas un proceso con gente de experiencia. Lo que hizo Jimmy Lozano contra Uruguay se me hizo la peor tontería que puedes hacer, meter a jugadores que nunca habían jugado juntos, que no tienen partidos de selección nacional. Lo único que hizo fue exhibirlos porque fue un verdadero desastre" declaró Aspe.

“Así de golpe metes a todos es una locura" agregó.

Lee también Héctor Herrera pide “soportar” el cambio generacional en el Tricolor

Así mismo, destacó la importancia de la siguiente Copa América, donde México comparte grupo con Jamaica, Ecuador y Venezuela.

“Esta Copa América va a ser una prueba con algunos jugadores que ya conoce el Jimmy, algunos ya jugaron y tienen experiencia en Juegos Olímpicos”.

Sin embargo, quien fuera jugador de Necaxa, Pumas, Puebla y América, entre otros, criticó que "el cambio generacional tendría que haber sido hace dos años, por lo menos desde el mundial anterior ya empezar a meter algunos chavos, ya empezar a hacer algunos cambios que tenía que hacer hoy".

Lee también Miguel Herrera se aleja de las canchas y debutará como comentaristas