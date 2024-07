Gaby Agúndez orgullosa de ser inspiración de otras generaciones mexicanas

París.— Tres años pasaron y las cosas cambiaron. En Tokio, ella fue arropada por la gente de experiencia, en su primera justa veraniega. Esta vez, Gabriela Agúndez es una de las líderes del equipo mexicano de clavados.

“Es bonito que en alguna ocasión me tocó ser esa novata que estaba por ir a sus primeras competencias internacionales y primeros Juegos Olímpicos; ahora, es poder compartir mi historia con mis compañeros que van por primera vez. Es un sueño hecho realidad”, compartió, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La atleta mencionó que su éxito es gracias a “la disciplina”, por lo que es el primer consejo que les brinda.

“La disciplina ha sido un factor muy importante en mi carrera deportiva, me ha ayudado a ser aferrada, a no rendirme fácilmente, porque he tenido experiencias complicadas a lo largo de los años. He sabido salir adelante y mis sueños siempre han pesado más que cualquier dificultad”, recordó la medallista olímpica.

Agúndez señaló que la “perfección, dedicación y precisión” son tres conceptos fundamentales en su vida, con los cuales trascendió, y le gustaría que otros también los adopten en su día a día.

“Es lo que se necesita en una buena ejecución, a la hora de salir y de la entrada, porque te va a dar un clavado perfecto”, dijo.

Esos factores la colocan como “una rival a vencer y que causa miedo a sus contrincantes”. Ese respeto lo ganó en un periodo corto, por lo que sólo queda mostrar en París 2024 que es cierta la etiqueta.

“Es emocionante, porque fui a Tokio para ver qué era ir a unos Juegos Olímpicos. Hoy, ya voy como Gaby Agúndez, la mexicana que da mucha pelea”, resaltó.